США объявили о выходе из ЮНЕСКО

США вышли из состава ЮНЕСКО - Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры, сообщается в Twitter AFP. Госдепартамент уведомил агентство о выходе, объяснив это задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы организации и «антиизраильской предвзятостью».

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление по поводу решения Вашингтона, о котором ее уведомил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает РИА «Новости».

О планах США выйти из ЮНЕСКО сообщило американское издание Foreign Policy, источники которого, однако, сказали, что об этом будет объявлено на следующей неделе после выборов нового генерального директора ЮНЕСКО, добавив, что США хотят остаться в агентстве как государство-наблюдатель.

Выход связывался с двумя обстоятельствами - стремлением к экономии финансовых средств и желанием выразить таким образом протест против принятия в ЮНЕСКО «антиизраильских» резолюций.

Вопрос о выходе был поднят госсекретарем Рексом Тиллерсоном и обсуждался несколько недель назад в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке, в том числе на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Агентство Reuters подтвердило сообщение со ссылкой на дипломатические источники, которые уточнили, что намерение выйти - «пока не официальное, но соответствует действительности».