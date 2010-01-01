В Нидерландах многодетный отец продал все имущество ради биткоинов

39-летний IT-специалист из Нидерландов Диди Тайхутту продал все семейное имущество и на вырученные деньги купил 85 биткоинов. Вместе с супругой и тремя дочерьми он переселился в кемпинг и ожидает криптовалютного бума, пишет The Independent.

Увлекаться криптовалютами глава семейства начал в 2010 году, однако раньше не позволял себе вкладывать в них большие деньги.

«Сейчас многие, возможно, думают, что я сумасшедший. Но так же, как интернет вызвал информационную революцию, блокчейн и криптовалюты приведут к революции в глобальной финансовой системе. Через пять лет все будут говорить: Как же мы этого не замечали?а я реагирую на грядущие перемены уже сегодня», — прокомментировал свой поступток Тайхутту.

Издание отмечает, что авантюра мужчины нашла полную поддержку семьи и сейчас они размышляют, от чего еще стоит отказаться в пользу биткоина.

Диди Тайхутту предполагает, что к 2020 году биткоин значительно вырастет в цене, и его семья сможет вернуться к нормальному образу жизни и оплатить достойное образование для троих дочерей.

Напомним, 12 октября цена первой цифровой валюты обновила исторический максимум, преодолев барьер в $5000.