В Италии женщине дали больничный для ухода за больным псом

Италия укрепила свой образ страны, любящей животных, после того, как женщине выдали оплаченный государством больничный лист, чтобы она могла позаботиться о своей больной собаке, пишет Apollo со ссылкой на «The Telegraph».

Женщина-академик из Рима выиграла в суде после того, как ее поддержала большая организация по правам животных, которая является одной из крупнейших организаций по защите прав животных в Европе.

Суд поддержал требование адвоката, что университет должен оплатить академику двухдневное отсутствие в связи с «серьезными семейными и личными причинами».

Академик, имя которой не называется, выиграла дело благодаря законам по правам животных, которые действуют в Италии.

Согласно итальянским законам, люди, которые оставляют животных в «глубоких страданиях», могут быть наказаны годом тюрьмы или штрафом до 10 000 евро.

Защитники прав животных указывают, что это дело - шаг к тому, чтобы животные, которые не содержатся ради заработка или рабочей силы, были признаны членами семьи.