ЧП на эстонском пароме: пассажирка пропала без вести

В Эстонии во вторник гуляющая по палубе плывшего с материка на остров Вормси парома женщина пропала. Длившиеся несколько дней поиски до сих пор не дали результата.

Центр тревоги вечером 10 октября получил сообщение, что, видимо, за борт прибывшего на остров Вормси парома Ormsö упал человек.

«По предварительным данным, по солнечной палубе в одиночестве передвигалась женщина, но в один момент резко пропала. На палубе нашли сумочку с документами и мобильным телефоном 43-летний женщины», - сказал Postimees руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин.

Команда искала женщину на пароме и просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Когда убедились, что женщины нет на пароме и она не сходила на берег, добровольцы Вормси стали в начале искать ее у берега и в море на лодке, но к полуночи поиски были завершены без результата.

Вчера утром поиски продолжили вертолет и катер Департамента полиции и погранохраны, к сожалению, поиски вновь не увенчались успехом и к 20 часам из-за темноты были прекращены. По словам Таратухина, поиски продолжаются и сегодня, но на данный момент женщина не найдена.