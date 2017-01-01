В Японское море вошла атомная подлодка США

Ударная атомная подводная лодка ВМС США Tucson (SSN-770), оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк», вошла в акваторию Японского моря. Об этом свидетельствуют данные международной автоматической идентификационной системы AIS, передает Интерфакс.

На этой субмарине имеется двенадцать пусковых установок для запуска крылатых ракет Томагавк.

По данным южнокорейских СМИ, ожидается, что она примет участие в совместных американо-южнокорейских учениях, которые на следующей неделе должны начаться вблизи берегов Северной Кореи.

С этой же целью к Корейскому полуострову направляется еще одна американская ударная атомная подводная лодка Мичиган, оснащенная 154 крылатыми ракетами Томагавк.

Агентство Ренхап, ссылаясь на южнокорейский военный источник, сообщило, что в предстоящие выходные Мичиган уже подойдет к берегам Южной Кореи и зайдет в порт Пусан.