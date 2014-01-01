В США россиянку отправили в тюрьму за «похищение» собственной дочери

Гражданку России в американском штате Канзас обвиняют в похищении собственной дочери, которую она увезла в РФ. Накануне суд отказался выпустить ее под залог, и ее отправили в тюрьму, сообщил РИА «Новости» генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

По данным генконсула, Богдану Осипову задержали несколько дней назад. Россиянке, у которой есть и американское гражданство, грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Как следует из базы данных пропавших детей, еще в 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск.

Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину, где суд принял решение оставить ей двоих детей от брака с американцем. Некоторое время назад Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами.

Согласно решению американского суда, дети, которые являются гражданами США, после развода родителей должны были остаться с отцом.

Процесс проходит в городе Уичито в штате Канзас. Осипова фигурирует под фамилией своего бывшего мужа - Мобли.

Генконсул отметил, что российские дипломаты находятся на постоянной связи с Осиповой и ее адвокатом и оказывают необходимую помощь. Дипломат сообщил, что им удалось добиться улучшения условий содержания россиянки под стражей.