СМИ: Смертники убили минимум 50 человек в Сирии

В северо-восточной части Сирии 12 октября произошла серия терактов с участием смертников, в результате которых погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные источников.

По имеющейся информации, смертники взорвали заминированные автомобили. Источник утверждает, что прогремели три взрыва. Количество раненых – не указывается.

В свою очередь, сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о как минимум 18 погибших. Однако другие источники агентства утверждают, что жертв было больше 50.

Теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

Как сообщалось, в столице Сирии Дамаске прогремели три взрыва. Их жертвами стали не менее девяти человек.