Эрдоган рассказал, что у него нет проблем с покупкой С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара не испытывает никаких проблем с покупкой зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» у Москвы.

«Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется начиная со второй стадии», - переводит ТАСС заявление турецкого лидера, сделанное в эфире телеканала Haber Türk.

Эрдоган заверил, что не намерен сворачивать переговоры по сделке. «У нас также был разговор с Путиным о С-500»,

- добавил он.

Таким образом он опроверг слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу того, что Турция может отказаться от покупки С-400 в случае, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.

Напомним, ЗРК С-500 пока не поступил на вооружение российской армии, его технические параметры засекречены. Что касается С-400, то соглашение о поставках было подписано после нескольких месяцев переговоров. Параметры сделки Эрдоган обсудил в Анкаре с президентом России Владимиром Путиным в конце сентября. После этого в Кремле подтвердили получение от Анкары задатка.

Сделка о поставках российских «Триумфов» заставила нервничать Пентагон. Накануне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон дала понять, что решение Турции приобрести С-400 вызывает беспокойство у альянса. Она напомнила о том, что эти системы несовместимы с ПВО НАТО.

Ранее Эрдоган по этому поводу говорил, что Анкара будет принимать подобные решения без сторонних подсказок. «Мы несем ответственность за принятие мер безопасности и защиты нашей страны», - подчеркнул он.