Воровство в Украинской армии. Кому Порошенко отрубит руки?

Новое громкое дело НАБУ. Детективы разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны.

Под подозрения попали высшие чиновники ведомства – заместитель министра обороны Игорь Павловский и директор департамента, занимающийся вопросами госзакупок и поставкой материальных ресурсов - полковник Владимир Гулевич.

Воровство в армии. Кому Порошенко отрубит руки?

Речь идет о растрате государственных средств на сумму свыше 149 миллионов гривен (4, 735 млн евро).

В преступной схеме фигурирует компания «Трейд Коммодити», деятельность которой связывают с близким к президенту народным депутатом Александром Грановским.

Президент Петр Порошенко надеется, что дело по поводу хищений чиновниками Министерства обороны государственных средств расследуют быстро.

«Позиция первая: никому не позволю воровать в армии.

Те, кто будет воровать в армии, – руки поотрубаю

Вот позиция президента», – сказал глава государства.

Он подчеркнул: «Армия является предметом моей персональной заботы. Армия является одним из наших очевидных достижений за три года. Это было сделано, в том числе и моими усилиями, усилиями министра обороны, Министерства обороны, руководства Национального штаба, волонтеров».

Он призвал провести расследование в кратчайшие сроки, представили обществу и передать дело в суд.