В Сирии погибла примкнувшая к боевикам детская писательница из России

Жительница Мурманска Дарья Ицанкова, на которую в РФ заведено уголовное дело из-за ее отъезда на территорию Сирии для участия в военных действиях на стороне незаконного вооруженного формирования, погибла. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сирийские СМИ.

По информации журналистов, Ицанкова - в прошлом риелтор и детская писательница - погибла в результате авиаудара, «предположительно, в сентябре». Сообщается, что ее тело было найдено под обломками дома на границе Сирии и Ирака.

О том, что Ицанкова уехала воевать в Сирию, на этой неделе сообщила мурманская областная прокуратура, не уточняя ее имени. В сообщении ведомства лишь говорилось, что речь идет о женщине 1983 года рождения.

"Имея стойкие религиозно-идеологические убеждения в необходимости участия в "джихаде", она выехала сначала в турецкий город Стамбул, где прошла медицинские курсы. Затем россиянка направилась в Сирию, где, по данным правоохранителей, "принимает участие в вооруженном конфликте на стороне незаконного вооруженного формирования", - заявляли в прокуратуре России.

Против мурманчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК Российской федерации (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ).

В настоящий момент дело расследуется Следственным отделом регионального УФСБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Ход предварительного расследования дела взяла под надзор мурманская прокуратура.

Ранее Ицанкова фигурировала в деле о женской ячейке из четырех человек, участницы которой собирали деньги для финансирования боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*. Три из них впоследствии были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Четвертая получила условный срок и, по данным RT, бежала в Сирию, где, как сообщалось, была убита боевиками, заподозрившими ее в сотрудничестве с российскими спецслужбами.