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В Стамбуле мужчина расстрелял группу студентов: есть жертвы

Lenta.ru
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Полицейский Турции (иллюстративное фото) | Фото: Reuters/ScanPix

В стамбульском районе Пендик неизвестный открыл огонь из охотничьего карабина по группе студентов. Об этом сообщает CNN Turk.

В результате нападения одна учащаяся скончалась на месте, две другие получили ранения. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия и покончить жизнь самоубийством.


Son dakika...Pendik'te silahlı saldırı: 1 öğrenci öldü, 2 yaralı var

В результате нападения одна школьница скончалась на месте, еще двое учащихся получили ранения. По данным телеканала, злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако полицейским удалось догнать его и задержать. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Мотивы стрелка пока не известны.

Турция
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