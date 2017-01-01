Польша заявила об отражении кибератаки из России

«Мы уже в третий раз столкнулись с кибератакой со стороны России. К счастью, Польше удалось его отразить. Нападение было совершено на предприятия в Украине, которые располагают отделениями в других странах. В других европейских государствах их пришлось заблокировать, а в Польше – нет. Нам удалось сделать так, что атака не коснулась систем в нашей стране», – сказал министр.

Мацеревич отметил, что системы, за которые отвечают, в основном, сотрудники Национального центра криптографии, очень эффективны.

Польша выделила более 460 млн евро на создание кибервойск. В течение нескольких лет в их составе будет насчитываться не менее тысячи человек.