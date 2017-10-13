Finnair в пятницу, 13-го отправила последний «рейс в ад»

Финская авиакомпания Finnair в пятницу, 13 октября, в последний раз отправила рейс из Копенгагена в Хельсинки под номером AY666, который называют «самым страшным» в мире. Об этом сообщает The Independent.

В Хельсинки пассажиров рейса встретил тематический автобус.

Hi there! We have something better in opur mind: our heavy metal themed bus will give one HEL of a ride for #AY666 passengers! pic.twitter.com/Ai8FVqv4qq— Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) October 13, 2017

В дальнейшем рейс, который будет перевозить пассажиров между Копенгагеном и Хельсинки, получит номер AY954.

Первый раз в 2017 году лайнер совершил «самый страшный» полет в мире в пятницу, 13 января.

Данный рейс называют так в шутку из-за числа 666 в его номере и кода аэропорта финской столицы HEL, что созвучно с английским словом hell («ад»).

Кроме того, самолет вылетал из Копенгагена в 13 часов по местному времени.

Final Friday the 13th #AY666 coming up this Friday. Perhaps an arrival to gate 13 is in order @HelsinkiAirport? https://t.co/xJmyBM3JwU— Flightradar24 (@flightradar24) October 9, 2017

Рейс AY666 впервые был выполнен в апреле 1997 года. Тогда лайнеры финского перевозчика летали по этому маршруту по субботам. В августе 2002 года рейс перенесли на пятницу.

Пятница, 13-е считается несчастливым днем. Подобная дата выпала в 2017 году дважды — в январе и в октябре.