Юнкер: Не хочу, чтобы ЕС состоял из 90 стран

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что независимость Каталонии от Испании может подтолкнуть другие регионы в европейских странах до попыток отделиться.

«Если мы позволим – хотя это не наше дело – Каталонии быть независимой, другие последуют этому примеру, мне бы этого не хотелось. Я бы не хотел, чтобы через 15 лет Евросоюз состоял из около 90 государств», – заявил Юнкер во время выступления в университете Люксембурга.

По его словам, управлять ЕС в таком виде будет гораздо сложнее.

Также Юнкер заявил, что обеспокоен ситуацией в Каталонии, но добавил, что «никто ни в кого не стреляет… по крайней мере, пока».

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%.