Президент Исландии сломал нос, принимая ванну

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сообщил, что сломал нос во время принятия ванны. Об этом он написал в Facebook.

Президент заявил, что ударился лбом и сломал нос, потеряв сознание в горячей ванне, однако сейчас чувствует себя хорошо. Сразу после инцидента Йоуханнессона доставили в больницу, где ему наложили швы.

«Теплая и уютная ванна вчера ночью оказалась слишком горячей и уютной»,

- отметил исландский президент.

ТАСС напоминает, что Йоханнессон вступил в должность президента Исландии 1 августа 2016 года. До этого он никогда не принадлежал ни к одной из исландских партий и не занимался политикой. Йоханнессон принял решение участвовать в президентских выборах после того, как ряд политиков страны оказались фигурантами «Панамских документов» - они имели счета в офшорных фирмах.

Еще не успев вступить в должность, он прославился тем, что решил смотреть матч чемпионата Европы по футболу с участием своей страны на трибуне вместе с другими болельщиками.





