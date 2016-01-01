В Калифорнии объявили режим ЧС из-за гепатита А

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией вируса гепатита А. «Введение режима чрезвычайной ситуации позволит управлению здравоохранения Калифорнии закупать вакцину непосредственно у производителей и передавать их в пострадавшие районы», – говорится в документе, обнародованном на сайте правительства штата.

В последнее время в Калифорнии наблюдается крупнейшая в США за последние 22 года эпидемия гепатита А.

Вспышки зафиксированы в ряде округов, больше всего пострадавших среди бездомных и наркоманов. В калифорнийском правительстве отмечают, что «вакцинация населения, представляющего группу риска, а также улучшение санитарной ситуации являются наиболее эффективным способом остановить передачу вируса гепатита А».

Согласно данным министерства здравоохранения штата Калифорния, с ноября 2016 года в городах Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес зафиксировано более 560 случаев заболевания, в том числе 17 — с летальным исходом