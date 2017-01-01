Более 600 турецких чиновников попросили убежища в Германии

С начала 2017 года более 600 турецких госслужащих обратилось к немецким властям за получением политического убежища. Об этом сообщила медиа-группа Funke, ссылаясь на данные министерства внутренних дел ФРГ.
Заявления на получение статуса беженца подали 250 обладателей дипломатическими паспортами и 380 высокопоставленных государственных чиновников.
Причина обращения турецких подданных за политическим убежищем – массовые преследования в Турции после попытки государственного переворота 2016 года.
Ранее власти Германии отклонили запрос Турции, которая требовала заморозить счета сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающих в ФРГ.