Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты. Нынешнего главу государства Петра Порошенко она обвинила в причастности к коррупции.

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет бороться за пост главы государства. «Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», - заявила политик вечером в пятницу, 13 октября, в эфире телеканала NewsOne.

Тимошенко отметила, что ранее уже неоднократно «доверяла лидерам страны в том числе и свой голос для управления страной», поддержав кандидатуру Виктора Ющенко на президентский пост и Арсения Яценюка - на премьерский.

«Я больше свой голос, голос своей команды, людей, которые нам доверяют, никому не передоверю», - подчеркнула она.