Собчак тайно встретилась с Вадимиром Путиным

Телеведущая Ксения Собчак, которая недавно перестала отвергать возможность своего участия в президентских выборах в следующем году, встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. По данным Русской службы ВВС, разговаривали они один на один.

О встрече телеведущей с главой государства рассказала ее мать, член Совета Федерации Людмила Нарусова, и два анонимных источника ВВС. Собчак снимает фильм о своем отце, бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, при котором Путин начал свою карьеру во власти. Для этого фильма она и встречалась с президентом.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», - заявил собеседник ВВС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о встрече заявил: «Без комментариев». Собчак не ответила на запросы.

Соратник Навального Георгий Албуров прокомментировал сообщение ВВС так: «Есть два способа начать президентскую кампанию: сходить к Путину или начать ездить по регионам. Увы, Ксения Анатольевна остановилась на первом».

Российские СМИ уже больше месяца пишут о том, что бывшая ведущая шоу «Дом-2» может принять участие в предстоящих выборах главы государства весной 2018 года. На неделе в интервью журналу Glamour она подтвердила эту возможность: «Мне все интересно».