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В России ищут мужчину, который выгуливал медведя во дворе

Korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

Полицейские проводят проверку после появившейся в интернете информации о том, что житель Таганрога в Ростовской области России выгуливал медведя на поводке, передает РИА Новости.

«В интернете появилась видеозапись, на которой молодой человек в Таганроге выгуливает медведя на поводке. Проводится проверка», − отметили в ГУ МВД по региону.

Собеседник агентства добавил, что полицейским предстоит найти хозяина медведя, выяснить, откуда у него животное, а также определить, может ли оно причинить вред окружающим и в каких условиях содержится.

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