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Адвокаты Трампа раскритиковали иск к нему за баны в Twitter

Lenta.ru
Дональд Трамп | Фото: REUTERS/Scanpix

Адвокаты, представляющие интересы президента США Дональда Трампа рекомендовали Федеральному суду в Нью-Йорке отклонить иск к главе государства за незаконную блокировку в Twitter оппозиционно настроенных пользователей. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Associated Press.

Юристы полагают, что контент микроблогов вообще не может быть предметом судебного разбирательства, поэтому иск не должен приниматься к рассмотрению.

Коллективный иск в адрес президента США был подан минувшим летом.

Его инициаторами стали семеро забаненных пользователей и правозащитники из организации Knight First Amendment Institute, работающей при Колумбийском университете.

Они заявили, что бан в президентском Twitter является нарушением первой поправки к Конституции, которая гарантирует свободу слова и право на выражение протеста. По их мнению, если Трамп выступает в микроблоге с политическими заявлениями, его страница является площадкой для общественных споров и дискуссий, и лишать их доступа из-за взглядов — незаконно. Они требуют признать блокировку незаконной и дать им свободный доступ к сервису.

В сентябре администрация Twitter пояснила, почему не блокирует Трампа за оскорбительные посты. Сообщалось, что

посты президента США относятся к числу информационно значимых и не подлежат удалению даже в случае нарушения правил сервиса.

Трамп начал активно пользоваться Twitter задолго до инаугурации. После вступления в должность он отказался от официального президентского аккаунта @POTUS, который вел его предшественник Барак Обама, и продолжил пользоваться личной страничкой.

Дональд Трамп Twitter США Барак Обама
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