К Ирландии приближается ураган «Офелия»; объявлен красный уровень опасности

Красный наивысший уровень опасности объявлен в западной части Ирландии из-за приближения со стороны Атлантики урагана «Офелия», сообщили в Национальной метеорологической службе.

Красный уровень опасности объявлен в графствах Голуэй, Мейо, Корк и Керри. На всей остальной территории страны объявлен оранжевый уровень опасности.

На западе страны синоптики прогнозируют штормовой ветер скоростью более 80 километров в час с порывами более 130 километров в час. На всей остальной территории страны скорость ветра может составить от 65 до 80 километров в час с порывами от 110 до 130 километров в час.

Усиление ветра может нанести ущерб инфраструктуре, в прибрежных регионах существует угроза наводнения.

Предупреждение будет действовать до утра 16 октября.