LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Spiegel: пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре

rus.postimees.ee 1
Немецкие солдаты НАТО в Литве. Иллюстративное фото | Фото: Reuters/ScanPix

Немецкие солдаты из миссии НАТО устроили пьяную драку в одном из баров Литвы. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел на прошлой неделе в литовском городе Рукла. Около двух часов ночи между двумя солдатами, которые находились в состоянии сильного опьянения, начался конфликт, переросший в драку, сообщает Газета.ru.

На место прибыла полиция, военнослужащих пришлось разнимать силой. Один из них получил небольшие травмы и был доставлен в больницу, другого направили в казармы.

Bundeswehr-Trinkparty endet im Krankenhaus

Россия НАТО
1 Комментарии