Австрия досрочно выбирает парламент

В Австрии в 6.00 по местному времени в воскресенье, 15 октября, открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. Как сообщает DW, 6,4 миллиона граждан страны с правом голоса выбирают между 16 партиями.

Отмечено, что процесс голосования продлится до 17.00 по местному времени, данные экзит-полов ожидаются сразу после закрытия участков, официальные результаты – не ранее 19 октября.

Фаворитом на выборах считается консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с кандидатом на пост канцлера, действующим министром иностранных дел Себастьяном Курцом.

Опросы прогнозируют действующему главе правительства и лидеру Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиану Керну второе место. Согласно соцопросам, в парламент также должна попасть правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), преодолеть четырехпроцентный барьер могут и Зеленые, а также либеральная партия NEOS – «Новая Австрия и либеральный форум».

Ранее Курц заверял, что конфликт на востоке Украины является приоритетом для Вены.