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Теракт в Сомали: число жертв выросло до 40

Korrespondent.net
Фото: AP/ScanPix

В столице Сомали Могадишо от взрыва заминированного грузового автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек. Еще десятки человек ранены, передает Xinhua.

Согласно сообщению полиции, еще два человека были ранены при взрыве второй бомбы в столичном районе Мадина. При этом отмечается, что отель «Сафари» обрушился после взрыва, а под его развалинами остались люди.

Пока неясно, кто несет ответственность за эти нападения. Могадишо часто становится объектом нападений со стороны связанной с «Аль-Каидой» джихадистской группировки «Аш-Шабаб», которая противостоит правительству.

Напомним, взрыв начиненного взрывчаткой грузовика произошел у входа в отель «Сафари» в центре Могадишо вечером 14 октября.

Терроризм
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