В Эстонии проходят муниципальные выборы

В Эстонии в воскресенье, 15 октября, проходят выборы в местные органы власти. На 1 729 депутатских кресел в 79 самоуправлениях претендуют более 11 800 человек.

В этом году понижен возраст участников голосования - впервые в нем могут принимать участие жители страны, начиная с 16 лет. В отличие от выборов в эстонский парламент Рийгикогу, на муниципальных выборах имеют право не только граждане Эстонии и Евросоюза, но и граждане других стран, а также лица без гражданства, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии.

С 5 по 11 октября в Эстонии было проведено предварительное голосование, в ходе которого проголосовали 306 508 человек, что составляет 27,8% из более чем 1,1 миллиона избирателей.

Электронным путем в этом году свой голос отдали 186 034 человека, это стало национальным рекордом интернет-голосования в Эстонии. На избирательные участки в ходе предварительного голосования пришли еще 120 474 избирателя.

Напомним, в Австрии сегодня выбирают досрочно парламент.