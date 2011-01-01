Рейтинг партии Меркель упал до минимума за последние шесть лет

В Германии рейтинг блока Христианско-демократический союза и Христианско-социальный союза (ХДС/ХСС) упал до самого низкого уровня за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные опроса института Emnid, передает Die Welt.

По данным опроса, популярность блока ХДС/ХСС, лидером которого является канцлер Германии Ангела Меркель, за неделю снизилась до 31%. Также сообщается, что такой показатель в еженедельных опросах Emnid был зафиксирован в последний раз у консерваторов в 2011 году.

Кроме того, исследование показало, что социал-демократы также потеряли 1% - их поддерживает 21% респондентов.

Свободная демократическая партия набрала бы 11%, «зеленые» и Левая партия - по 10%, правая партия «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 12% респондентов.

Ранее Меркель выразила полную поддержку позиции испанского правительства по вопросу референдума о независимости Каталонии.