Гражданин России поджег себя в центре эстонской Нарвы

В Нарве около 13.30 на Петровской площади поджег себя мужчина, который не получил серьезных повреждений.

По предварительным данным, речь идет о гражданине России, который, по его собственным словам, протестовал против Эстонской Республики, сообщает ERR. В то же время от конкретных комментарием мужчина отказался.

Полицейскому патрулю удалось отнять у него канистру с бензином и задержать его. Далее им занималась скорая помощь и полиция.

Полиция сказала Postimees, что инцидент произошел между 13.30 и 14. По данным полиции, травмы мужчины не опасны для жизни.