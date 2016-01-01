Курц и правые популисты побеждают на парламентских выборах в Австрии

На выборах в парламент Австрии лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с нынешним министром иностранных дел страны Себастьяном Курцем: ему 31 год и в качестве канцлера он будет самым молодым главой государства в мире. Для этого, по всей вероятности, ему придется сформировать коалицию с правыми популистами из Партии свободы, которые разделяют его намерение ужесточить законодательство для мигрантов.

Консерваторы набирают 30,2% голосов, свидетельствуют первые прогнозы на основании данных экзитполов, которые приводит DW.

Евроскептики из Партии свободы набирают почти 27% голосов. DW напоминает, что эта партия в конце 2016 года стала партнером «Единой России», и сравнивает австрийцев с немецкой «Альтернативой для Германии».

Выборы в нижнюю палату австрийского парламента - Национальный совет - были назначены на 15 октября досрочно, потому что в мае текущего года распалась правительственная коалиция.

Произошло это после того, как нынешний победитель Курц, возглавив консерваторов, отказался от поста вице-канцлера. Тогда он призвал провести досрочные выборы в парламент в 2017 году вместо запланированных на 2018 год.

Курц на момент своего прихода в кабинет министров не имел законченного высшего образования, которое прервал из-за политической карьеры, и стал самым молодым министром в австрийской истории в возрасте 27 лет. До своего назначения министром был куратором правительственной программы по интеграции иностранцев в Австрии.