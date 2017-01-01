Саакашвили заявил, что его могут убить

Экс-глава Одесской ОГА, третий президент Грузии Михеил Сааашвили заявил в ходе митинга в Харькове 15 октября, что украинские власти могут его «депортировать и даже убить», передает «Интерфакс - Украина».

«Я точно знаю, что они (власть) попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать... даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь», - заявил Саакашвили.

Во время митинга дважды отказывала звукоусиливающая аппаратура, от акустических систем, а потом от пульта шел дым. При этом нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил, что к проблемам со звуком причастна власть.

«То, что пропал звук, - прямое противодействие властей. Мы проверили кабель - целый, техника работает», - заявил он.

Когда после вече Саакашвили вели к машине, неизвестный в толпе распылил газ из баллончика. Возникла перепалка между сторонниками и противниками политика, сопровождавшаяся небольшой толкотней.

Согласно сообщению, вече антикоррупционных сил с участием Саакашвили состоялось при участии 700-800 человек.

Ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявлял, что Государственная миграционная служба отказывается предоставлять ему дополнительную защиту в Украине.