Теракт в Сомали: число жертв превысило 270 человек

Министр информации Сомали Абдирахман Осман сообщил, что число погибших в результате взрыва в Могадишо возросло до 276 человек, еще порядка 300 человек ранены, передает РИА Новости.

Напомним, 14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из улиц Могадишо.

«К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки Аш-Шабаб в Могадишо», − сообщил министр.

Отмечается, что по данным Reuters никто не брал ответственности за произошедшее.