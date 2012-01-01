Британская террористка Салли Джонс, также известная как Белая вдова, учила 12-летнего сына Джо Диксона отрезать головы. Как пишет The Sun, в качестве «учебных пособий» выступали козы.

Таким образом мать, примкнувшая к «Исламскому государству» приучала сына к насилию.

По утверждению источников, Хамза Хуссейн (такое имя дали ребенку в ИГ), отличался сильным характером, его высоко ценили как взрослые боевики, так и сверстники. Ребенок даже успел отметиться, казнив под видеозапись пленника, выстрелив тому в голову.

50-летняя Джонс и ее сын были уничтожены в Сирии в результате удара американского беспилотника в июне.

Женщина была убита, когда пыталась сбежать из сирийского города Ракка, окруженного курдскими отрядами.

До своей смерти она возглавляла женское крыло группировки «Анвар аль Авлаки», которая занималась подготовкой терактов в западных странах.