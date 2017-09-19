Очередное ЧП на учениях "Запад"-2017": злосчастный "Аллигатор" обстрелял не только зрителей

Как стало известно, на проходивших в сентября российско-белорусских военных учениях «Запад»-2017» вертолет Ка-52 не только случайно запустил ракеты в сторону зрителей. Уже после посадки Ка-52 нанес несанкционированный удар по складу.

Как напоминает Meduza.io со ссылкой на приближенный к Министерству обороны России источник в РБК , в сентябре во время учений «Запад» - 2017 вертолет Ка-52 «Аллигатор» случайно произвел пуск ракет в сторону зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. Пострадали, по данным РБК, три человека. Минобороны же в свою очередь заявило, что пострадавших нет.

Однако, на этом злоключения вертолета не закончились. После этого экипаж Ка-52 получил приказ прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. Уже после посадки, рассказали источники РБК, произошел еще один незапланированный выстрел.

Снаряд попал в склад, частично разрушив одну из стен здания. Никто не пострадал.

Давший залп в сторону зрителей вертолет Ка-52 разрушил склад при посадке

Ошибка, по словам источников агентства, произошла по вине техников, проверявших пуск 30-миллиметрового снаряда после инцидента.

Отмечается, что ошибка была связана, скорее всего, с халатностью:

техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска.

«Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение», — заключил источник РБК.

Вертолет обстрелял зрителей

Как уже сообщал Русский TVNET, на очередном этапе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» случилось ЧП: на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, боевые снаряды попали в местность, где находились зрители, есть раненые, сообщает сайт 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. Минобороны России подтвердило, что в ходе учений «Запад-2017» один из вертолетов случайно выпустил неуправляемую ракету. При этом ведомство отрицает, что в результате кто-то пострадал.

По его данным, вертолеты выполняли очередное задание, когда «что-то коротнуло». В результате ракеты сбились с цели и попали в толпу людей. В результате инцидента сгорели как минимум два автомобиля.

Из-за разлетевшихся осколков два человека получили тяжелые травмы. Пострадавшие были госпитализированы, сказал источник.

Минобороны назвало «глупостью» сообщения о залпе с вертолета по людям

«Это была тренировка перед какой-то показухой.

Пострадали, скорее всего, журналисты», - добавил собеседник сайта. При этом никакой информации в прессе по поводу ЧП до сих пор не было, хотя,

по словам источника, ЧП произошло еще «вчера или позавчера».

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.RU осведомленный источник.

...И утопленный танк

Напомним, это не единственный инцидент, произошедший во время учений «Запад» - 2017. Так, по окончании совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», проходивших на полигонах обеих стран на протяжении недели с 14 по 20 сентября, в прессу попали сообщения о еще одном инциденте, связанном с маневрами. По словам очевидцев, в Белоруссии военные из России утопили танк, сообщало NEWSru.com.

Об этом журналистам независимого белорусского телеканала «Белсат TV» рассказал местный таксист, подвозивший корреспондентов к месту отбытия российской дивизии с учений. «На днях россияне утопили танк в водоеме - грибники фотографировали и смеялись. А вообще стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют», - поделился водитель своими наблюдениями. Других деталей предполагаемого инцидента издание не приводит.

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Напомним, учения «Запад-2017» проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. В учениях, как объявляло Минобороны РФ, были задействованы около 13 тысяч военнослужащих, около 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и до 10 боевых кораблей.