Странная «дуэль» в России: двое голых мужчин устроили смертельный бой на ножах (фото)

Жители многоэтажки на улице Крылова в Новосибирске были немало удивлены и шокированы, когда утром воскресенья 15 октября обнаружили в подъезде кровавые следы босых ног. Затем смогли увидеть на записи камер наблюдения, как из квартиры, шатаясь, выходит голый мужчина в крови. Он вызвал скорую, из последних сил добрался до входной двери и выпал из подъезда. В квартире, дверь в которую он бросил открытой, позже нашли еще одного голого и окровавленного мужчину, но уже мертвого.

Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области, по предварительным данным, в вечернее время 14 октября 2017 года в одной из квартир в доме на ул. Крылова г. Новосибирска находились 33-летний и 18-летний молодые люди. В какой-то момент между указанными лицами произошла ссора, в ходе которой каждый из конфликтующих нанес другому ножевые ранения.

В Новосибирске проводится проверка по факту причинения двумя молодыми людьми друг другу ножевых ранений

После полученных телесных повреждений 18-летний молодой человек скончался, а 33-летний был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь», - сообщает по этому поводу региональное управление СКР.

Новосибирская chispita_666 - выживший участник ножевого боя голышом остается в состоянии шока.

Скриншоты записи камер видеонаблюдения и фотографии кровавых следов опубликованы в сообществе «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».

Новосибирская

полиция уточнила, что пока воссоздать картину произошедшего не удается

- выживший участник ножевого боя голышом остается в состоянии шока.

Ранее ни у одного из участников конфликта не было проблем с законом.

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