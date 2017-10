Обрушение дома в Индии: минимум шесть погибших

Трагедия произошла в понедельник около 06.30 утра по местному времени в районе Иджипура столицы штата Карнатака.

Изначально, со ссылкой на пожарные службы высказывалась версия, что трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва газового баллона. Однако позже министр Редди отметил, что, по его информации, газовые баллоны на первом и втором этаже «были пустые, поэтому маловероятно, что здание обрушилось в результате взрыва».

Под обломками еще могут находиться люди, поэтому на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

A G+1 building collapsed allegedly due 2 cylinder blast in Bengaluru's Ejipura. 4 dead 2 including an 8-moth still trapped #NDRF on its toes pic.twitter.com/tBkW1Y5Vll— Mujahid Deputy (@mujahiddeputy) 16 октября 2017 г.