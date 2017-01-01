Обрушение дома в Индии: минимум шесть погибших

В индийском городе Бангалор обрушился жилой дом: по меньшей мере шесть человек погибли. Об этом сообщил министр внутренних дел штата Карнатака Рамалинга Редди, передает агентство ANI.

Трагедия произошла в понедельник около 06.30 утра по местному времени в районе Иджипура столицы штата Карнатака.

Изначально, со ссылкой на пожарные службы высказывалась версия, что трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва газового баллона. Однако позже министр Редди отметил, что, по его информации, газовые баллоны на первом и втором этаже «были пустые, поэтому маловероятно, что здание обрушилось в результате взрыва».

Под обломками еще могут находиться люди, поэтому на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.