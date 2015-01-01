И денег не жалко: Информационная война от «Евровидения» до русских в Балтии

В "информационной войне" в стиле холодной войны Великобритания стремиться противостоять, вкладывая немалые деньги в различные проекты. Их разнообразие простирается от "ребрендинга" Украины до оказания влияния на русскоговорящее население стран Балтии".

«В рамках этих усилий Великобритания наняла компанию M&C Saatchi - рекламное агентство, которое ассициируется с избирательными кампаниями тори, - чтобы она совместно с британским МИДом осуществила проект по реабилитации британского союзника Украины, в том числе

с использованием соцсетей с целью добраться до зрителей песенного конкурса «Евровидение»,

который этим летом прошел в Киеве», - говорится в публикации Бена Квинна на страницах The Guardian.

UK targets Eurovision viewers to counter Russia’s ‘infowars’

«МИД Великобритании также финансирует зарождающиеся программы, чтобы определить, как Великобритания может повлиять на русскоговорящие меньшинства в странах Балтии,

где, как считается, может вспыхнуть потенциальный конфликт между НАТО и крепнущей Россией.

Другая инициатива подразумевает приглашение российских журналистов в «тематические туры» по Великобритании», - передает автор.

«Финансы выделяются в ответ на все более жесткие «информационные войны», в связи с которыми поддерживаемые Россией СМИ обвиняются в попытках вмешательства в референдум о [выходе Великобритании из] ЕС, выборы в США, Франции и Германии», - говорится в статье.

«Тим Даффи, председатель британской группы в составе M&C Saatchi, сказал, что политика компании не допускает комментирования правительственных контрактов. Однако частично отредактированные документы дали представление о контракте на 100 тыс. фунтов, в рамках которого агентство работает с командами из МИДа, британского посольства в Киеве, а также с украинскими правительственными чиновниками», - сообщает Квинн.

Отметим, что на сегодняшний день конкурс «Евровидение» превратился в арену политических игрищ и в инструмент распространения влияния различных государств. Почти никакой музыкальной ценности он не имеет, если когда-либо имел (может быть, в 70-х годах прошлого века).

Не «Евровидением» единым

Кроме того, как писал Русский TVNET, показанный в прошлом году фильм телеканала BBC «Третья мировая война: в командном пункте» (WW3: Inside the War Room) наделал много шуму не только в Латвии, но и во всей Европе. Напомним, в фильме рассматривается вторжение России в Латгалию по крымскому и донбасскому сценарию.

Напомним, что как также сообщал Русский TVNET, по результатам исследования, подготовленного центром исследований «RAND» по заказу армии США, следует: русскоязычные Латвии и Эстонии хорошо интегрированы и поэтому не верится в поддержку с их стороны российских агентов, которые хотели бы повторить в Балтии сценарий Украины. Однако если обе страны хотят добиться более сплоченного общества и увеличить устойчивость против гибридных атак и российской пропаганды,

они должны расширить права русскоговорящих жителей,

говорится в сообщении «Гибридная война в Балтии: угрозы и потенциальные ответы».

Альянсу было бы сложно отразить масштабный военный удар против стран Балтии, однако возможность нападения со стороны России маловероятна. Правда это не означает, что НАТО необходимо заниматься только вопросами конвенциальной военной деятельности и политики воздержания.

Конфликт может возникнуть и из-за случайности, следуя за похожими событиями, как это было в 2015 году, когда Турция сбила самолет России

, эскалироваться ли в случае напряженной ситуации, подчеркнуто в исследовании RAND. Россия может также значительно усилить свою пропаганду среди русскоязычных.

В результате,

без эффективного послания со стороны НАТО, русскоговорящие меньшинства в Балтии могут поверить посланию Кремля относительно планов альянса в Балтии.

Поэтому интеграция русскоязычных является одним из способов сократить эти риски и создать более сплоченное общество в Латвии и Эстонии.

Помимо этого, как писал наш портал, в начале 2017 года «Радио Свобода» сообщило о запуске нового телеканала, призванного обеспечить для русскоязычной аудитории альтернативу кремлевским средствам массовой информации.

Основу вещания составляют выпуски новостей, информационные программы, выходящие на ежедневной основе с 2015 года, а также подготовленные Русской службой «Радио Свобода» ток-шоу по актуальным вопросам общественной жизни. Телеканал демонстрирует документальные фильмы.

«Не нужно считать телеканал «Настоящее время» пропагандой или контрпропагандой, - подчеркнул во время презентации проекта исполнительный директор Совета управляющих по вопросам вещания Джон Лансинг.