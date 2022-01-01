Столкновение с лосем стоило более 22 000 евро

В этом году самый большой возмещенный в эстонской страховой компании If Kindlustus ущерб автомобилю из-за столкновения с диким животным достигает 22 115 евро, когда в уезде Рапла перед машиной выпрыгнул лось. Вследствие произошедшего в сумерках столкновения автомобиль 2017 года отправился на свалку.

В Эстонии средний такой ущерб (наезды на внезапно выбежавших на дорогу диких животных) составляет 2174 евро. Дорожное страхование не покрывает ремонт автомобиля после подобного несчастного случая, для этого должно быть заключено страхование каско.

«Начался сезон гона и охоты на лосей и оленей и поэтому водителям стоит быть внимательнее, чем обычно, на дорогах вне населенных пунктов. При столкновении с животными часто несчастье не зависит от навыков водителя, чаще люди просто не успевают отреагировать. Встречу на дороге с оленем или лосем невозможно предсказать, но водитель может, следя за дорожными знаками, с вниманием и правильно выбранной скоростью движения уменьшить опасность», - говорят страховщики.