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Ворующего вещи из чемоданов сотрудника аэропорта сняли на видео

Lenta.ru
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Фото: Скриншот видео

Сотрудника международного аэропорта на тайском острове Пхукет, 27-летнего Абдуллу Найи Майеха (Abdullah Hayee Mayeh), арестовали после того, как появилось видео, на котором запечатлено, как он ворует вещи из чемоданов пассажиров. Об этом сообщает New York Post.

Кто именно снял ролик, не уточняется. Отмечается только, что багаж принадлежал пассажирам рейса австралийского лоукостера Jetstar, отправляющегося в Сингапур.

После появления видео было начато расследование. В обязанности Майеха, работающего в компании BAGS входила погрузка и разгрузка багажа. Подозреваемый сознался в кражах и вернул вещи, похищенные из чемодана одного из пассажиров.

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