Лавров обвинил Киев в нападении на Донбасс

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Донбассе спровоцировало нападение Украины. Об этом он сказал в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, передает УНИАН.

По его словам, выполнение Минских соглашений тормозиться из-за «неспособности или нежелания украинской власти» выполнить свою часть политических реформ и «предоставить гарантии безопасности населению Донбасса».

Он заявляет, что жители Донбасса «оказались в нынешней ситуации потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот».

«Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами… Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются», - заявил Лавров.

При этом он считает, что №для всех участников этих событий должна быть амнистия, должен быть особый статус этих территорий, закреплённый в Конституцию и должны быть выборы".

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«Саботируется (амнистия). Это опять же вопрос договороспособности, в том числе договороспособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под минским комплексом мер», - подчеркнул Лавров.