Оказавшийся в центре секс-скандала Рыйвас покинул пост вице-спикера

Оказавшийся в центре скандала с сексуальными домогательствами вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас в понедельник заявил в Рийгикогу, что покидает пост вице-спикера.

«В карьере каждого политика могут быть моменты, когда приходится брать ответственность, сегодня такой момент наступил для меня. Я заявляю, что покидаю пост вице-спикера», - сказал Рыйвас с трибуны парламента.

Рыйвас поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудные моменты.

В четверг бывший премьер-министр Рыйвас сообщил, что выходит из правления парламента, но не покидает парламент. Реформист Рыйвас признал, что недостойным образом повел себя с женщиной во время недавней поездки в Юго-Восточную Азию, и извинился перед общественностью и своей семьей.

Согласно Закону о регламенте Рийгикогу, вице-спикер, покидающий свой пост по собственному желанию, должен сообщить о своем уходе и его причинах на заседании Рийгикогу. После этого вице-спикеры продолжают исполнять свои обязанности до избрания нового спикера или новых вице-спикеров парламента.

Рийгикогу, скорее всего, изберет нового вице-спикера на следующей неделе, 23 октября, Партия реформ предположительно представит на место Рыйваса нынешнего лидера партии Ханно Певкура.