Банки и фирмы бегут из Каталонии, опасаясь независимости и нестабильности

Последствия исхода бизнеса после проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии могут оказаться «трагическими» для каталонцев. Многие банки и предприятия решили покинуть регион, опасаясь его выхода из состава Испании, отмечается в комментарии DW.

Основная причина - политическая, экономическая и финансовая нестабильность, а также «неясное будущее» Каталонии. Предприятия, в случае выхода Каталонии из состава Испании и, соответственно, из Евросоюза, будут отрезанными от своих традиционных рынков таможенными барьерами - не только от испанского и рынков других стран ЕС, но и тех государств, с которыми у Евросоюза имеются выгодные торговые соглашения.

По имеющимся данным, 540 банков и фирм уже сменили свой юридический и налоговый адрес в Каталонии на другие регионы страны. Другие каталонские предприятия сделали это еще раньше, многие собираются осуществить это намерение в ближайшее время.

В частности, о переезде объявили крупнейшие каталонские банки - CaixaBank и Sabadell.

Они обосновались в Валенсии и Аликанте. Съезжают и менее значимые финансовые учреждения: банк Criteria перебрался на Балеарские острова, Arquia Banca - в Мадрид, а Banco Mediolanum - в Валенсию.

Поменяли адреса ведущие страховые компании - Аха, Catalana Occidente и Divina Pastora, энергетический гигант Gas Natural и Ballenoil, крупные строительные организации - Copasa, Colonial и Abertis.

Их примеру также поледовали производитель популярного в Испании пива - Mahou San Miguel, крупнейшее издательство Planeta, клиники DVD dental и Terre de Ponent, туристические компании EDreams Odigeo и Sanantur.

Ушедшие из Каталонии в последние дни компании платили примерно 10% налогов, собираемых в регионе с предприятий.

Кроме того, в Испании реализуется примерно половина всей производимой в Каталонии продукции.

Наконец, известно, что многие сторонники независимости занимают леворадикальные позиции и в случае обретения независимости намерены добиваться национализации частных предприятий. Это, естественно, беспокоит каталонских бизнесменов.

Отметим, эксперты давно предупреждали о рисках и для всей страны, и для проблемного региона в связи с проведением референдума об отделении Каталонии. Это может снизить уровень потребления в стране, отпугнуть иностранных инвесторов, а также ослабить евро. Кроме того, снизятся доходы региона от туризма.

В итоге это может привести к снижению объема иностранных инвестиций в регион, поскольку он будет признан нестабильным, а также и на курсе евро, начнется распродажа суверенных бондов Испании. Рейтинговые агентства S&P и Moody's на прошлой неделе предупредили, что регион ждет глубокий экономический кризис.

Каталония при этом - один из самых благополучных районов Испании. ВВП этой автономной области выше, например, чем у Португалии. Регион обладает развитой экономикой и отличается одним из самых высоких индексов социально-экономического развития в Испании.