ЕС призвал США сохранить ядерную сделку с Ираном

Министры иностранных дел Европейского союза поддержали ядерную сделку с Ираном, заявив, что соглашение работает и является ключевым элементом усилий по нераспространению ядерного оружия, таким образом став в оппозицию к Дональду Трампу. Соответствующее заявление министры одобрили в понедельник, 16 октября, сообщает Associated Press.

Так, ЕС поддерживает продолжение полного и эффективного выполнения всех частей соглашения.

Министры отметили, что Международное агентство по атомной энергии восемь раз подтвердило, что Иран выполняет свои обязательства.

«В момент острой ядерной угрозы ЕС полон решимости сохранить соглашение в качестве ключевой основы международной архитектуры нераспространения ядерного оружия», – отметили министры, подчеркивая, что рассматривают решение Дональда Трампа «в контексте внутриамериканского процесса».

Министры также подчеркнули свою надежду на то, что Конгресс США не подвергнет сомнению соглашение и обеспечит ее выполнения.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп собирается разорвать международную сделку по иранской ядерной программе.