Испанию и Португалию охватили лесные пожары: десятки жертв

На прошедших выходных на юго-западе Европы разгорелись сильнейшие пожары, в результате которых в Португалии погиб минимум 31 человек, а в Испании - трое. Всего было зарегистрировано порядка 150 очагов возгораний, десятки из которых не потушены до сих пор, сообщает ВВС.

На половине территории Португалии введен режим чрезвычайного положения, в тушении огня задействованы тысячи пожарных, им помогают местные жители. Закрыты десятки дорог, некоторые учебные заведения.

Число раненых в Португалии перевалило за 50, более десятка из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пропавших без вести - младенец в возрасте всего одного месяца.

В Испании двое погибших были обнаружены в сгоревшей машине на обочине дороги.

Власти Испании подозревают поджог. «То, с чем мы имеем дело, не могло начаться само собой. Налицо провокация. Ясно, что природными причинами такое объяснить невозможно», - сказал премьер-министр Испании Мариано Рахой на встрече с пожарными в Галисии.

Лесные пожары в Испании и Португалии унесли десятки жизней