В Киеве врач-хирург Дмитрий Козлов отказался делать операцию 50-летней женщине из Донецка по политическим соображениям. Об этом в субботу, 14 октября, сообщил сам врач в социальной сети Facebook.

По его словам, женщина пришла сделать себе липосакцию. И уже на операционном столе пациентка начала восхвалять «русский мир».

«Прямо на операционном столе, не дожидаясь анестезии, стала жаловаться на «укропов», геноцид народа Донбасса, и вообще «русский мир» – самый лучший мир на свете, не считая потустороннего», – цитирует врача Korrespondent.net.

По словам Козлова, после ее заявлений подготовка к операции была прекращена, а женщине в полном объеме вернули средства.

«Чтобы не было кривотолков, липосакция – это операция, которая не является жизненно необходимой, и я не нарушил клятву Гиппократа. Не знаю, как для кого, а для меня деньги пахнут», – сказал врач.

В Киеве врач отказался оперировать жительницу Донбасса