В Испании разбился второй за неделю истребитель

Истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании разбился на военной базе Торрехон-де-Ардос, расположенной недалеко от Мадрида. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на министерство обороны Испании.

Инцидент произошел во время взлета. Пилот истребителя погиб.

По данным источников, катастрофа произошла из-за того, что самолет столкнулся с неким препятствием в конце взлетной полосы.

Напомним, 12 октября разбился истребитель ВВС Испании типа Eurofighter Typhoon. Он потерпел крушение в районе города Альбасете в 300 км от Мадрида, когда возвращался с воздушного парада в честь Национального дня Испании.

Истребитель участвовал в военном параде в честь Национального праздника разбился истребитель Eurofighter. Не успевший катапультироваться пилот, по предварительным данным, погиб.