«Столицу» ИГ освободили от террористов

Сирийский город Ракка, долгое время бывший самопровозглашенной столицей террористической группировки «Исламское государство», полностью очищен от боевиков. Об этом во вторник, 17 октября, сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который занимается анализом деятельности террористов.

Там же опубликован ролик, на котором запечатлен отход боевиков из последнего удерживаемого ими района, где расположена городская больница. Теперь Ракка находится под полным контролем курдов.

15 октября в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что позволят оставшимся в городе боевикам и блокированным ими мирным жителям покинуть населенный пункт, чтобы избежать жертв.

По словам представителя курдского ополчения, среди иностранцев в рядах боевиков присутствуют выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции. Тогда же отмечалось, что ряд джихадистов из СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.