Не для слабонервных: видео страшного шторма с парома «Романтика»

Британское издание Express опубликовало видео, снятое еще в январе на пароме «Романтика». На кадрах видно, как судно борется со штормом в Балтийском море.

Видео было снято ночью в начале года. Сейчас оно распространилось и на другие каналы и зажило своей жизнью. Возможно из-за того, что мощный ураган «Офелия», бушевавший вчера и сегодня в Ирландии, достиг Финляндии и затронул Прибалтику (в Эстонии). Тема стала снова актуальной. Тьма, в которую Таллинн и другие города страны погрузились в полдень, возникла из-за перемещения теплых воздушных масс.

На видео видно, как высокие волны и сильный ветер препятствуют продвижению парома. Выглядит зловеще!