В Испании суд аннулировал закон Каталонии о референдуме

Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, предусматривавший проведение в этом регионе референдума о независимости. Об этом сообщает газета El Pais.

Изначально Конституционный суд приостанавливал действие этого документа. Теперь же суд единогласно признал закон неконституционным и, следовательно, недействительным.

Однако каталонское правительство – женералитет – не собирается «сдаваться» в конфликте с испанскими властями, заявил его официальный представитель Жорди Турул.

«Сдаваться не входит ни в один из сценариев этого правительства (Каталонии). Начиная с четверга, мы посмотрим, на каком поле хочет оказаться государство», – заявил он журналистам на пресс-конференции после заседания женералитета.

По его мнению, власти Каталонии открыты к диалогу, тогда как испанское правительство «закрывает двери» для него.

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%.

Власти Испании с самого начала предупреждали, что не будут считать результаты этого голосования законными.

В свою очередь глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон так и не дал четкого ответа, объявляет ли Каталония о независимости.