Еврокомиссия призвала города усилить защиту от терактов

Еврокомиссия пришла к выводу, что города и коммуны Европы недостаточно защищены от терактов, и предлагает на рассмотрение местных властей план действий, который должен быть реализован в ближайшие 16 месяцев. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает газета Die Welt со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении «сообщение» Еврокомиссии. Официально этот документ должен быть обнародован 18 октября.

Одной из важнейших мер Еврокомиссия считает установку «инновационных и неброских заграждений, чтобы защитить города, не меняя при этом их открытого характера». Комиссия в Брюсселе предлагает также открыть специальные форумы, на которых региональные и местные власти, а также частные операторы торговых и спортивных центров смогут «обмениваться информацией и учиться друг у друга».

Еврокомиссия обосновывает предлагаемые меры тем, что «в центре внимания террористов все чаще оказываются такие общественные места, как пешеходные зоны, достопримечательности, транспортные и торговые центры, концертные залы и места общего пользования в городе». По мнению Брюсселя, такие объекты в ЕС «весьма уязвимы».

Комиссия ЕС также выражает обеспокоенность по поводу безопасности поездов, которые являются «целями повышенного риска из-за открытого характера, присущего всей инфраструктуре», и предупреждает об угрозе терактов с применением химического и радиоактивного оружия. Еврокомиссия призывает усилить подготовку к таким угрозам и, в частности, позаботиться о проведении учений и тренингов в законодательных органах, органах здравоохранения, в сфере гражданской обороны и в вооруженных силах.

Ранее Франция предупредила о возможных терактах в Европе.