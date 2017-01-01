При теракте в Афганистане погиб 41 человек

В Афганистане в результате нападения на полицейский участок в провинции Пактия число жертв превысило 40 человек. Об этом сообщает местное издание Pajhwok Afghan News в Twitter.

«41 мирный житель и правоохранитель погиб в результате террористического акта, произошедшего сегодня, 17 октября 2017 года в Афганистане», – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в числе 160 пострадавших и получивших ранения оказалось 50 афганских военнослужащих.

Напомним, в афганской провинции в провинции Пактия сначала террорист-смертник взорвал автомобиль, заполненный взрывчаткой возле полицейского учебного центра, что позволило ряду атакующих начать штурм здания.